Edition du mercredi 23 juin 2021

A Orléans, les Connexion Days c’est trois jours au LAB’O à partir d’aujourd’hui. Digital, Intelligence artificielle… et Prototypage.... Pour les PME, TPE et industries.



Nous irons en Indre et Loire dans cette édition… Trois jours après la violente tempête qui a touché une bonne partie ouest du département . A Saint Nicolas de Bourgueil. Constatations des dégâts notamment dans les vignes et dans l'église



Orléans Métropole remet en place pour la cinquième année consécutive une navette fluviale entre les quais du Châtelet et l’Ile Charlemagne. Un trajet dépaysant qui permet de découvrir d’une façon complètement nouvelle la Loire et sa nature.