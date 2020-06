Edition du mercredi 24 juin 2020

- Depuis 20 ans, Se Canto fait vivre le lien entre générations en allant chanter et jouer de la musique dans les maisons de retraite. L'association arrive à Orléans cet été.



- A peine repris le chemin de l'école, les vacances scolaires approchent. Les enfants pourront partir cet été en camp de vacances avec les scouts et guides de France.



- Manger local à Aubigny-sur-Nère, l'association Isa Groupe a lancé son locavore il y a plus d'un mois. Une manière de dynamiser le territoire mais aussi de créer à terme des emplois.