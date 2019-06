Edition du mercredi 26 juin 2019

1100 mineurs non accompagnés seront pris en charge via l'aide sociale à l'enfance par des avocats. C'est un dispositif expérimenté depuis plusieurs mois déjà.



Aujourd'hui 26 juin, Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Comme chaque année, l’ACAT, action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort, appelle à prier. plusieurs rendez vous sont à noter en Gironde.



La saison 2019-2020 de la programmation de l'Opéra de Bordeaux spéciale jeune public a été annoncée, de nombreuses nouveautés niveau spectacles à prévoir.