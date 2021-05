Edition du mercredi 26 mai 2021

Un centre de vaccination ouvre cet après midi à Bordeaux Bacalan pour permettre à la population du quartier de se faire vacciner au plus vite. L’annonce faite hier par l’ARS (agence régionale de santé) intervient après un cluster détecté jeudi dernier.



Faire participer tous les citoyens bordelais à la vie politique de leur ville afin d’établir un contrat démocratique local. C’est l’objectif des Assises de la démocratie permanente qui ont débuté il y a quelques jours sous l’impulsion du conseil municipal de Bordeaux.



Elections : Nous zoomerons dans ce journal sur le candidat Nicolas Florian, de la droite et du centre aux élections régionales en Nouvelle Aquitaine. L’ancien maire de Bordeaux souhaite lutter contre la fracture territoriale et renforcer la sécurité.