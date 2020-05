Edition du mercredi 27 mai 2020

Le 2nd tour des municipales a été reporté au 28 juin. Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a finalement tranché pour cette date et non pas l'année prochaine. Une nouvelle campagne démarre, cinq semaines avant le second tour des municipales dans 5 000 communes.



La messe, les cultes reprennent mais quelques changements interviennent. Les mesures de précautions sanitaires ont été publiées par le diocèse de Bordeaux, elles sont strictes. Nous sommes allés voir comment ça se passait dans l'église du sacré coeur à Bordeaux.