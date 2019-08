Edition du mercredi 28 août 2019

Le vieux lion est mort : le sénateur et ancien président du département de gironde Philippe Madrelle, est décédé hier à l'age de 82 ans. On revient largement sur cette figure politique qui a marqué le territoire girondin pendant de longues années.



L'Eglise catholique de Gironde a lancé cet été un appel à la solidarité pour héberger les migrants évacués des squats en début d'été. On en parle avec Michel Barrabès, co délégué en gironde à la pastorale des migrants.