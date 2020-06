Edition du mercredi 3 juin 2020

- Lundi 1er juin, Monseigneur Blaquart a institué la fête votive de Notre-Dame des Miracles et a rappelé la consécration du diocèse d'Orléans à Marie.



- Avec la crise sanitaire et le déconfinement les maires sont au plus proche du terrain et prennent les choses en main, même sur des sujets qui ne relèvent pas de leurs compétences, comme l'achat de masques. Réactions de deux maires du Loiret dans cette édition.



- Dans ce journal, nous vous emmènerons à la terrasse du bar restaurant l'Agriculture à Blois... à la rencontre des premiers clients venus profiter de la réouverture des établissements.