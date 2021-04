Edition du mercredi 7 avril 2021

- La métropole d’Orléans lance un dispositif d’alerte à la population. Après les inondations de 2016, il fallait réagir. Objectif : informer le plus grand nombre, le plus rapidement possible par courriel ou par sms en cas de danger.



- Une initiative pour faire bénéficier 50 000 jeunes enfants de produits de première nécessité. C'est l'opération "Premiers Pas" qui a été lancé en région par le secrétaire d'Etat Adrien Taquet. Des kits vont être distribués par près de 2000 associations dans le pays.



- Cette année nous aurons des élections, normalement en juin. Notamment les régionales. Un nouveau souffle est la liste portée par Europe Écologie les Verts et que vient de rejoindre La France Insoumise.