Edition du mercredi 8 avril 2020

Parmi les nouveautés en matière de solidarité, le Département de Gironde lance cette semaine des bons alimentaires pour les plus précaires, ainsi que la confection de 300 repas par jour via la cuisine centrale du collège Edouard Vaillant à Bordeaux. On y revient.



Aujourd’hui mercredi saint est célébrée la messe chrismale en direct de l’archevêché, un temps fort de la semaine sainte… une semaine sainte vécu en prière par l’archevêque de Bordeaux, Mgr James, nous l’entendrons.