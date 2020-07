Edition du mercredi 8 juillet 2020

- Et si vous alliez à Lourdes cet été ? Le pèlerinage diocésain est maintenu du 4 au 8 août malgré les circonstances sanitaires. On vous en dit plus dans ce journal.



- Un repas revendicatif a été organisé lundi midi devant le site de Tecalémit Aérospace à Blois. Sans s'arrêter de travailler, les salariés ont manifesté sur l'heure du déjeuner alors que des négociations sont toujours en cours avec la direction.