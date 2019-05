Edition du samedi 1er juin

Pascale Molho et Fleur Nathalie Yassinguézo, formatrices au centre pour la communication non violente présentaient début avril l’idée d’une communication qui rejoint l’écologie humaine et permet de développer l’intériorité et la spiritualité. Elles sont les invitées de mgr Hervé Gosselin.



Jean Michel Lamazerolles président du « Forum Magdalena » est également dans Parole à Notre Évêque pour présenter la mission de cette nouvelle association dont l’objectif est de soutenir les actions sociales, artistiques et culturelles.