Edition du soir du 14 octobre

Session du conseil départemental aujourd’hui. Son président Christian Gillet a annoncé une nouvelle baisse de la dette pour cette année. Ce qui entrainera des investissements dans les routes et les collèges.



La situation de l’hôpital de Longué-Jumelle était aussi au cœur des débats cette après-midi au conseil départemental. L’hôpital, endetté depuis de nombreuses années, pourrait une faire l’objet d’une reprise par le secteur privé. Ce qui provoque des mécontentements. Nous ferons le point sur cette situation complexe dans le journal.



La vente à domicile est en pleine croissance en France, et c'est la même chose en Anjou. Des vêtements, des bijoux, des cosmétiques, on trouve de tout dans ces réunions. Nous avons suivi Christine dans une de ses ventes. Elle est vendeuse à domicile depuis 5 ans.