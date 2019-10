Edition du soir du 15 octobre

L'Assemblée Nationale votera ce soir le projet de loi de bioéthique incluant le projet d’extension de la PMA ux couples de femmes et aux femmes seules. Que vont voter les députés de Maine-et-loire ? Réponse en début de journal.



Un million d’euros sur 3 ans, c’est la somme que le département va débloquer au profit des communes afin de les inciter à engager la restauration de leur patrimoine en péril. Conséquence d’une amélioration du budget du département. Une quarantaine de monuments classés ou inscrits pourraient être concernés.



La journée internationale de la canne blanche c'est aujourd'hui. L'occasion de mettre en lumière une nouvelle avancée technologique qui sert aux aveugles et malvoyants: la canne électronique. Elle est fabriquée à Bouchemaine et se sert d'un système de balise. Les précisions de la directrice du mécénat de la Fondation Visio, Pascale Humbert.