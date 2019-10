Edition du soir du 16 octobre

Taxe foncière en hausse. 11% en 5 ans. C’est l’étude de l’UNPI, l’union nationale des propriétaires immobiliers qui met en lumière cette hausse. Qu’en est-il en Maine et Loire. Nous verrons que notre département suite cette augmentation. Nous en parlerons avec le représentant en Anjou de l’UNPI.



Une seconde chance, c'est ce que propose la classe passerelle du lycée Europe de Cholet, la première en Maine-et-Loire. Un dispositif destiné aux élèves qui n'ont pas pu integrer de formation en études supérieures. Anglais, informatique ou stage en entreprise, l'année de rattrapage va être bien remplie pour eux.



Mourir est-il devenu un luxe ? C'est ce que pensent les fondateurs de l'association "Projet Coop funéraire 49". Ces Angevins ont créé une entreprise de pompe funèbre coopérative avec plusieurs objectifs : avoir une approche plus humaine et un peu moins marchand. Explications en deuxième partie de journal.