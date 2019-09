Edition du soir du 18 septembre

• A la une de l’actualité ce soir, la mobilisation contre la réforme des retraites. On s’intéresse ce soir aux professions libérales qui étaient dans la rue lundi à Paris pour contester le projet du gouvernement qui consiste à mettre fin à lerus régimes autonomes au profit d’un système universel de retraite.



• Imposer et généraliser l'apprentissage et l'étude des enjeux liés à l'environnement dans l'enseignement supérieur. C'est ce que souhaitent trois députés dont celui de maine et loire Matthieu Orphelin. Ils vont déposer une proposition de loi en ce sens demain à l'Assemblée Nationale.



• C'est le début des vendanges en Anjou, un travail qui a commencé sous le soleil pour les saisonniers. Nous sommes allés sur place au domaine de Haute Perche, à Sainte-Mélaine -sur-Aubance rencontrer ceux qui récoltent ces précieuses grappes de raisins.