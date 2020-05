Edition du soir du 26 mai

Combien de listes y aura-t-il face aux maires sortants de Cholet et de Saumur ? A un mois du second tour des élections municipales, l’heure est aux pourparlers entre les listes d’opposition qui ont dépassé les 10 %. Si une fusion semble en bonne voie à Cholet, ça semble plus compliqué du côté de Saumur.



Les archives départementales de Maine-et-Loire collectent des documents pour témoigner du confinement. Photos, vidéos, dessins, récits ou même objets rejoindront un nouveau fonds, intitulé "mémoire du confinement". Ils permettront aux historiens de mieux comprendre cette période.



C’est un planning chargé qui attend les cyclistes professionnels. Toutes les grandes courses, reportées pour cause de coronavirus, se retrouvent concentrées sur trois mois à l’automne. Le cycliste Damien Gaudin, originaire de Beaupréau, ne veut pas trop se projeter. Pour lui, tout peut encore être chamboulé en cas de reprise de l’épidémie.