Edition du soir du 3 septembre

A la une de ce journal, nous reviendrons sur la rentrée scolaire qui s’est faite hier. Focus aujourd’hui sur les investissements financiers du conseil départemental dans les 50 collèges publics du Maine-et-Loire et en particulier sur le projet de reconstruction du collège les Roches de Durtal dont le projet architectural vient d’être présenté hier.



Une rentrée qui connait de nombreux changements, dûe à la loi dite de « l’école de la confiance » du ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer. Une réforme qui a été très contestée par les syndicats et notamment la FSU, 1er syndicat d’enseignants en France. Mais dans cette réforme, il est un point où s’accordent syndicat et ministère : le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones défavorisées.



L’actualité diocésaine a été marquée par la toute première messe de la communauté maronite dans sa nouvelle église Saint-Antoine d’Angers dimanche dernier. Et pour graver dans le marbre cette nouveauté, l’évêque du diocèse maronite de France sera présent à Angers le 14 septembre prochain.