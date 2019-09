Edition du soir du 4 septembre

• Les nouvelles mesures annoncées hier par la ministre de la santé n’ont pas l’air de calmer la colère des personnels des urgences. Elle propose notamment que les personnes âgées puissent être admises directement à l'hôpital, sans passer par la case "urgences". Un non-sens selon les syndicats.



• Le tabac c'est tabou, Chalonnes en viendra à bout. La ville du bord de Loire vient en effet d'interdire la cigarette sur un sentier près de l'embouchure du Layon. La mairie et la ligue contre le cancer veulent ainsi donner une nouvelle raison aux fumeurs d'arrêter. Vous entendrez certains riverains qui sont pour le moment plus surpris qu'emballés par cette décision.



• Et c'était le week-end dernier que des dizaines de milliers de festivaliers auraient dû se rassembler à la Pommeraye pour le festival de musique City Trucks. Finalement, tout a été annulé au début du mois d'août par les organisateurs de l'évènement. Nous verrons comment est-il possible d’être remboursé.