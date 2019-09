Edition du soir du 5 septembre

• A la une de l’actualité, la visite en Anjou de la ministre du travail Muriel Penicaud à l’occasion de la rentrée de l’apprentissage. L’occasion pour la présidente de région de l’interpeller concernant les financements de l’état dont les montants restent encore inconnues.



• Nous reviendrons également sur cette vidéo dénonçant les conditions d’élevage des poulets dans une exploitation du Maine et Loire. Vidéo tournée par l’association DxE, une association antispeciste. Mais qu’est-ce que l’antispecisme et que se cache-t-il derrière cette idéologie ? Explication dans ce journal.



• Et enfin La chapelle de la Salette située dans le village de La Bohalle pourra vivre sereinement la nativité de Marie dimanche. Cette chapelle consacrée à la Sainte Vierge était il y a quelques années en bien mauvais état mais grâce à la création d'un comité de sauvegarde, le lieu de culte est désormais presque totalement restauré. Récit de ce sauvetage dans ce journal.