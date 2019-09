Edition du soir du 9 septembre

• A la une de l’actualité, Le CHU d’Angers lance au niveau régional la cellule VigilanS afin de prévenir les risques de récidive de tentative de suicide. Chaque année 10 700 ligériens tentent de mettre fin à leur jour.



• A la une de l‘actualité aussi, l’appel à un rassemblement de la gauche pour les municipales à Angers. Vous entendrez Alain Pagano, élu communiste de la ville.



• Et enfin du côté du ciel… après la grisaille et la pluie d’aujourd’hui. Retour du soleil demain matin. Tout d’abord avec quelques nuages puis disparition de ces nuages l’après-midi. Côté températures, on ne dépassera pas les 22 degrés.