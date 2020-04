Edition du vendredi 10 avril 2020

Alors que le temps du confinement devient long, les autorités sensibilisent sur la gestion des déchets, notamment les déchets verts. Le message clé : évitons les feux dans le jardin.



Pendant le confinement, le secteur pastoral de La Teste Cazaux a lancé un concours de dessins pour les enfants catéchisés de primaires et de collège. Objectif : vivre la montée vers Pâques autrement, en gardant le lien.



Aujourd’hui se déroule le Vendredi Saint, commémorant la Passion et la mort du Christ. Temps fort de l’Église pendant lequel les fidèles sont appelés au jeûne et à la conversion. Un moment privilégié aussi pour porter devant le Père nos souffrances, comme nous le dira l’évêque auxiliaire de Bordeaux, Mgr Lacombe.