Edition du vendredi 11 juin 2021

- Les 4 centrales nucléaires du centre val de loire sont passées à la loupe plusieurs fois par an par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. L’ASN qui tire un bilan "satisfaisant" pour 2020.



- Les élections régionales, dernière ligne droite avant de voter les 20 et 27 juin. Comment va se passer le scrutin ? Nous vous expliquerons tout dans cette edition.



- L’association l’Escale Combleux organise dimanche une journée découverte de l’ancien restaurant d’IBM de la commune. Le but : montrer au grand public le potentiel incroyable du bâtiment de 3 000 mètres carrés visible des bords de Loire.