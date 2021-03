Edition du vendredi 12 mars 2021

- Invitée par le Centre Oeucuménique d’Orléans, Soeur Véronique Margron, dominicaine et théologienne donnera une conférence lundi soir sur le thème des abus sexuels dans l'Eglise. Quels sont les chemins de Vérité que doit emprunter l'Eglise aujourd'hui ? Eléments de réponse dans ce journal.



- La ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal était à Blois et Vineuil ce mardi. Elle a pu rencontrer et échanger avec des étudiants pas vraiment satisfaits de leurs conditions de vie loin de leur salle de classe.