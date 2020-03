Edition du vendredi 13 mars 2020

Dans le cadre du Covid 19, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des comptes publics, Olivier Dussopt, visitait ce jeudi 12 mars à Bordeaux le centre opérationnel zonal de l'état major interministériel. Un PC de crise qui permet de suivre au plus près l'évolution de la situation.



Le premier tour des élections municipales a lieu ce dimanche 15 mars. Une élection à deux tours, mais dont les règles changent en fonction de la taille de la commune. On fait le point dans ce journal



En octobre dernier, l'association bordelaise Vélo cité a publié un plaidoyer pour "une métropole à vélo", interpelant les candidats aux municipales à travers 5 propositions pour un mieux être environnemental, sanitaire et social. Quel bilan à la veille du scrutin ? On y revient avec Oriane Hommet, coordinatrice de l'association.