Edition du vendredi 13 novembre 2020

- Reconfinement, cComment maintenir le lien et les services pour des étudiants qui peuvent être fragilisés par la situation ? On fait le point avec le CROUS de l'académie d'Orléans-Tours.



- Un outil pour référencer les plateformes en ligne qui mettent en avant commerçants, artisans et restaurateurs du centre Val de Loire a été lancé.



- L'équipe du parvis de la cathédrale invite ceux qui le souhaitent à un atelier d'écriture en utilisant les mots de la Bible.