Edition du vendredi 16 avril 2021

- S’il y a une chose de sûre, c’est que depuis un an l’épidémie de covid-19 fragilise toute la société. L’Apleat-Acep association de santé et de solidarité en Centre-Val de Loire a lancé un numéro de téléphone solidaire. Que ce soit pour parler un problème d’argent, de logement ou pour soulager une peur... Au bout du fil, professionnels de santé et travailleurs sociaux conseillent et orientent.



C’est une prison qui ne dit pas son nom ! Le collectif COLERE se mobilise contre l’ouverture d’un centre de rétention administratif pour des personnes en attente d’expulsion. Le centre, voulu par l’Etat, doit être construit à Olivet et ouvrir en 2023.



- Une page culture dans ce journal. Un orchestre régional d'enfants va se former en Centre-Val de Loire. Il est ouvert à tous les jeunes de 6 à 17 ans. Le point de départ sera donné à Vierzon cet été.