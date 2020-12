Edition du vendredi 18 décembre 2020

Un restaurant solidaire pour les fêtes. C'est ce que propose le wanted café qui distribue pas moins de 1000 repas par mois aux personnes sans abris. Nous entendrons un des fondateurs dans ce journal.



C'est unique en France et c'est mis en place en Nouvelle Aquitaine. Un nouvel outil, une plateforme nommée MedVIGIE, pour compiler les données épidémiologiques des médecins, et anticiper les mesures sanitaires à prendre.



Christian Prudhome, le directeur du tour de France, était en Gironde hier pour inaugurer les lignes d'arrivées fictives du contre la montre à Libourne et St Emilion. le tour y passe le 17 juillet prochain.