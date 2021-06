Edition du vendredi 18 juin 2021

- On reviendra aussi sur l’épreuve de philosophie du BAC hier pour plus de 4000 élèves de terminale dans le loiret. Réactions de certains d'entre eux à la sortie de l'examen.



-Elections reginales et départementales : L'ensemble des sondages d'opinion montrent que ces scrutins pourraient battre des records d'abstention. Un désintérêt des citoyens qui pose problème.



- Du côté d’Artenay des fouilles archéologiques ont lieu depuis plusieurs mois sur la future zone d’activité interdépartementale.



- Besoin de repos ce weekend ? Une idée originale avec le festival de la sieste au château de Meung sur loire.