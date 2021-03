Edition du vendredi 19 mars 2021

- La délinquance n'arrête pas de baisser à Orléans depuis 20 ans. les chiffres pour l’année 2020 ont été présentés par la ville hier. Une année marquée par confinements et couvre feu. La nouvelle municipalité en place dit cependant avoir donné une nouvelle impulsion.



- Retour dans ce journal sur les violences urbaines qu'ont connu les quartiers nord de Blois dans la nuit de mardi à mercredi. Près de 300 policiers et gendarmes ont été déployés sur place hier soir pour maintenir le calme.



- En fin de journal on vous emmene en balade dans la nature. Aavec la réouverture de l'arboretum des Grandes Bruyères à Ingranne demain. et pour fêter ça, un programme spécial a été concocté par ses équipes. Pourquoi ne pas en profiter ? Surtout que le soleil est de retour.