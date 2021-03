Edition du vendredi 19 mars 2021

Les associations bordelaises d'aide aux migrants montent au créneau. En jeu : la non prise en charge des jeunes qui viennent d'être déclarés majeurs et qui déposent un recours auprès du juge des enfants. En attendant la décision finale, majorité avérée ou minorité, ils sont à la rue sans solution d'hébergement. On y revient en début de journal.



Le ministre de la justice, Eric Dupont Moretti, était à Bordeaux hier matin pour lancer le site de partage des bonnes pratiques du ministère de la justice, pratiques qui pourront être reprises dans toutes les juridictions. Parmi ces idées, le don des scellés judiciaires à la Croix Rouge.