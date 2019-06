Edition du vendredi 21 juin

Le 21 juin, solstice d’été, c’est un avant-goût des vacances, fêté en musique qui parait-il, adoucit les mœurs. A la veille d’une semaine qu’on annonce caniculaire, les partis politiques suent déjà à grosses goutes. Suivant leur résultat, les élections européennes ont été, pour certains une véritable douche froide alors que pour les autres, une douce averse réconfortante.

Tout ce week-end, à droite, au centre, en marche et à gauche, on va plancher sur la stratégie à adopter en vu des municipales de mars 2020. Une chose est certaine, la carte du ciel politique français, ressemble de plus en plus à un archipel, pour reprendre un élément du titre du dernier livre du politologue Jérôme Fourquet, invité de cette édition de Décryptage.

Le ciel est tombé au sens propre, samedi dernier, sur plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône Alpes. A certains endroits, la grêle a été dévastatrice pour les voitures et les toitures, mais plus encore pour les cultures. Des aléas climatiques extrêmes qui se répètent de plus en plus. Avec Cédric Bonnefoy nous reviendrons sur les conséquences économiques et humaines de cet épisode orageux.

Et quand la météo fait des siennes, ce n'est pas qu'en France. Une photo prise par un chercheur danois, Steffen Olsen, basé au Groenland, a fait parler d’elle. On y voit des chiens husky tirant un traineau sur de l’eau. Les animaux semblent marcher sur l’eau. Aucun trucage. Les animaux pataugent en fait dans plusieurs centimètres d’eau, sous lesquels se trouve la glace. L’illustration choc du réchauffement climatique. Explications avec Gael Durand, chercheur à l’Institut des Géosciences de l’Environnement.