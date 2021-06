Edition du vendredi 25 juin 2021

- Sprint final pour les régionales en Centre-Val de Loire. Quatre représentants et candidats des listes maintenues étaient en débat sur nos antennes régionales, on revient sur leurs propositions pour lutter contre les déserts médicaux et en direction des jeunes.



- Le Clos Lucé ouvre au public sa nouvelle galerie qui met en avant le Léonard de Vinci peintre et architecte... Visite de ce lieu immersif dans ce journal.