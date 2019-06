Edition du vendredi 28 juin 2019

Une convention de lutte contre la pauvreté et pour l'accès à l'emploi a été signée en Gironde ce jeudi 27 juin, en présence de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos.



Les sauveteurs en mer de la SNSM organisent des journées de collecte nationale ce vendredi 28 et samedi 29 juin. Un evenement qui prend une tonalité particulière après le décès aux Sables d'Olonne, le 7 juin, de 3 sauveteurs de la SNSM.



La nuit des églises commence ce we. Une période jusqu'au 7 juillet où l'Eglise se rend visible en se laissant découvrir par le biais du patrimoine et de la culture.