Edition du vendredi 28 mai 2021

- Le soutien aux étudiants d’Orléans en précarité continue. Demain, une distribution de repas, vêtements, livres et produits d'hygiène est prévue sur le campus. Des écoliers maternelles et primaires se mobilisent aussi pour les plus leurs aînés.



- Avec la levée progressive des restrictions sanitaires les événements reprennent peu à peu. Dimanche à Olivet, une journée du Bio a lieu. Organisée par Olivet en transition. Au programme : débats, conférences et rencontres avec les producteurs…



- Le trésor de Naples est installé à la Chancellerie de Loches pour quatre mois ! A voir : 14 pièces emblématiques autour de San Gennaro, le saint de Naples, et c'est une exclusivité !