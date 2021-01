Edition du vendredi 29 janvier 2021

- C’est le coup d’envoi de l’opération “Bébés du Coeur “ aujourd’hui dans le Loiret. une opération qui permet d’aider plus de 500 bébés et leur familles parmis les plus modestes du département.



- La nouvelle est tombée hier en fin d'apres-midi Pirex reprend

la verrerie de La chapelle Saint-Mesmin, Duralex. Un ouf de soulagement pour les salariés.



- L'association Ingré Ormes 2030 se mobilise pour la transition écologique. Elle mène des actions concrètes. Dimanche, opération plantation de haie. Reportage.