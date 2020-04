Edition du vendredi 3 avril 2020

La métropole bordelaise s’adapte à la crise sanitaire. Si les transports tournent aux ralenti, un service à la demande est proposé gratuitement aux soignants. D’autres mesures de soutien sont mis en place aussi pour les entreprises et les plus précaires dans les squats.



Le Carême est important pour le CCFD Terre Solidaire, notamment pour la collecte de dons, mais le confinement a entraîné l’annulation des temps forts prévus jusqu’à Pâques. Malgré tout, c'est une occasion propice pour réfléchir à nos modèles économiques, c'est ce que nous dira Denis Roucou, diacre accompagnateur de CCFD en Gironde.



Le pélé verdelais qui devait se tenir ce we – we des rameaux - pour les jeunes du diocèse de Bordeaux, est annulé dans sa forme initiale, de marche et de méditation… mais il est remplacé par une formule 2.0.