Édition du vendredi 3 juillet 2020
Présentée par Michaël Dégardin
Journal en Franche-Comté (8h01)
vendredi 3 juillet à 8h01
Durée émission : 9 min
présentée par Michaël Dégardin.
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