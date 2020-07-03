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Édition du vendredi 3 juillet 2020

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Journal en Franche-Comté (8h01)

vendredi 3 juillet à 8h01

Durée émission : 9 min

Journal en Franche-Comté (8h01)

présentée par Michaël Dégardin.

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L'émission

Du lundi au vendredi à 08h01

L'actualité franc-comtoise du début de journée

Le présentateur

Michaël Dégardin

Journaliste à RCF Belfort-Montbéliard michael.degardin@rcf.fr