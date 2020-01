Edition du vendredi 31 janvier 2020

Kéolis a annoncé hier les changements qui vont s'opérer dans le nord-ouest de la métropole bordelaise avec l'arrivée complète du tram D. Des changements sont attendus notamment sur les lignes de bus.



Une étude de l’INSEE présente ses projections pour le vieillissement de la population dans la région d’ici 2030. La population serait plus âgée, mais aussi plus dépendante.



Eduquer les jeunes à la sexualité, c'est parler de l'égalité hommes/femmes, du respect de son corps ou de la limite du consentement. et c'est une des missions du Département de promouvoir cette éducation. La collectivité signait hier avec l'ARS et l'Education Nationale, une charte pour promouvoir la santé et l'éducation sexuelle au collège.



Vin et santé, paradoxes et vérités" : c'est le thème d'un cycle

de conférences proposées par la cité du vin à Bordeaux. Elles démarrent demain.