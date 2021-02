Edition du vendredi 5 février 2021

La décrue a commencé... mais de nombreuses communes sont encore les pieds dans l'eau. A Langon, nous ferons le point avec le maire Jérome Guillem.



2000 manifestants hier dans les rues de Bordeaux pour défendre l'emploi et le service public en temps de Covid. Dans le cortège, on a noté la présence des surveillants de collèges et lycées, qui s'estiment en première ligne face au Covid. Ils réclament plus de moyens pour pouvoir faire respecter les protocoles sanitaires.



Enfin plus besoin d'aller à Bordeaux pour certaines démarches administratives ou des consultations juridiques... C'est la nouveauté qu'offre la commune de Captieux et de ses environs, à ses administrés. Une borne visio vient d'être installée en début de semaine, c'est une première expérimentation pour les services du Département de Gironde.