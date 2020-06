Edition du vendredi 5 juin 2020

Nous zoomons aujourd'hui sur une des 3 listes du second tour des municipales à Bordeaux, celle de Philippe Poutou, Bordeaux en luttes. Il défend une gauche de combat, contestataire, avec un projet de réelle démocratie, faire "avec" et non "pour" les habitants. Nous l'entendrons.



Le déconfinement des théâtres est il bien accueilli par les professionnels du métier ? Pas vraiment pour Xavier Viton, directeur de 3 théâtres bordelais. Difficile de concilier théâtre et mesures sanitaires drastiques.



Il n'en est pas de même pour les musées, qui rouvrent leurs portes au public progressivement. Nous irons voir du côté de la Cité du vin à Bordeaux dont la réouverture est prévue le 19 juin.