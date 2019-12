Edition du vendredi 6 décembre 2019

Entre 20 000 et 53 000 manifestants ont défilé à Bordeaux hier contre la réforme des retraites. Un acte de défiance envers le gouvernement et auquel ont répondu massivement tous les corps de métiers, du public au privé, sans oublier les retraités, étudiants et gilets jaunes.



La Licra Bordeaux Gironde, la ligue contre le racisme et l'antisémitisme fête ses 60 ans, demain à Bordeaux. Le thème : "l'universalisme est-il un idéal ?"



Le Téléthon c'est ce we. Cette grande mobilisation pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques va se décliner en Gironde dans près de 300 manifestations.