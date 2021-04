Edition du vendredi 9 avril 2021

- L'Etat, le rectorat et la région unissent leurs forces pour falciliter l'accès au stage pour les étudiants. Hier une tribune a été signée pour enterriner l'engagement collectif des pouvoirs publics et des entreprises. 60 % de jeunes en Centre Val de Loire sont actuellement en recherche de stage.



- Ce dimanche c’est la journée mondiale Parkinson avec un objectif : changer le regard sur cette maladie. Dans le Loiret 2 000 personnes sont atteintes. Et elles sont de plus en plus jeunes.



- Direction le domaine national de Chambord en fin de journal. Chambord qui termine en ce moment la récolte de son eau de bouleau. Une opération qui a pris cette année une autre dimension.