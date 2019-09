Edition locale du jeudi 12 septembre 2019

Les titres du jour :



Celles verra bientôt des enfants dans la cour de l'école et des fleurs aux balcons. Les premiers habitants signent le bail de leurs logements demain.



Quel sera le montant du chèque pour restaurer le Fort Brescou ?

Plus qu'une semaine avant de le savoir. Beaucoup de travaux prévus pour restaurer l'édifice.



7% d'illettrés en France, c'est 2 millions et demi de personnes.

Les Journées Nationales d'Action contre l'illettrisme c'est jusqu'à dimanche. En Occitanie le dispositif Lectio propose 200h de formation.