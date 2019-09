Edition locale du jeudi 19 septembre 2019

Au menu du jour :



Eduquer sans fessée, sans punition et avec plus de dialogue et d'attention.

C'est la définition de l'éducation positive, à l'honneur du Festival pour l'Ecole de la vie. Il se déroule ce weekend au chateau de Flaugergues à Montpellier.



C'est une imprimante 3D qui va changer le quotidien des handicapés.

Créée par l'atelier Fablab, elle fabrique des objets sur mesure pour les personnes invalides.



Handballeurs et volleyeurs victorieux à Montpellier hier.

Les résultats sportifs en fin de journal.