Edition locale du jeudi 23 mai 2019

Le stress au travail touche de plus en plus de cadre et l'Occitanie n'est pas en reste.



Les grèves se poursuivent à Montpellier, les cantines et les lignes de bus seront perturbées.



La ligue de protection des oiseaux ouvre ses portes ce weekend. 17 refuges vous invitent à découvir la faune et la flore locale.