Edition locale du lundi 2 septembre 2019

200 000 c'est le nombre d'élèves qui font leure rentrée dans l'académie de Montpellier. Une rentrée marquée par la hausse de salaire des enseignants. 300€ bruts par an. Pas suffisant pour les syndcats.



Les pompier de l'Hérault sont inquiets.

Le risque d'incendie est très élevé aujourd'hui à cause du vent qui va se lever couplé à la sécheresse.



C'est nouveau et c'est ce soir sur RCF. Vous avez rendez-vous à 18h pour le magazine régional. Un magazine présenté par Marie Olivares de RCF Maguelone Hérault et Nicolas Hermet de RCF Pays Tarnais.