Edition locale du lundi 28 octobre 2019

Les titres du jour :



Que disent les vignerons héraultais ?

Nos vins et nos fromages français sont plus chers aux Etats Unis, depuis la hausse des taxes instaurée par Donald Trump.



Les transports, c'est ce qui pollue le plus.

L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vient de remettre son rapport.



160 hectares, 1 théâtre et 1 amphithéâtre.

Le domaine de Bayssan à Béziers en chantier. La construction commence. Son inauguration est prévue avant l'été.