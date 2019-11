Edition locale du lundi 4 novembre 2019

Les titres du jour :



300 élèves sans école ce matin.

Dans le quartier de la Devèze à Béziers. L'école primaire des Tamaris a brûlé jeudi soir.



Des sacs, des bouteilles, des canettes dans les océans.

Le plastique dans les eaux du monde est une réalité. Mais ces mini particules peuvent-elles s'évaporer dans les airs ? Patrick Deixonne et son ONG "Expédition 7e Continent" de retour d'une expédition dans les Baléares.



Comment vous faire indemniser après les inondations ?

L'Hérault et l'Aude sont les départements les plus touchés par les intempéries des 22 et 23 octobre.