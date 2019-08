Edition locale du lundi 5 aout 2019

Les titres de l'actualité locale.



L'été on décompresse et on se déconnecte.

Pour ça, les ailes montpelliéraines proposent des baptêmes de l'air. C'est le premier club d'ULM de l'Hérault.



Justice pour Steve. C'était le slogan de l'acte 38 des gilets jaunes à Montpellier.



Quels livres emmener dans votre valise cet été, une petite selections des ouvrages locaux.