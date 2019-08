Edition locale du mardi 13 août 2019

Au menu du jour :



Jetez votre mégot dans la poubelle, ne brûlez pas vos végétaux et évitez la débrousailleuse.

Les pompiers appellent à la plus grande vigilance face au risque d'incendie.



Un rond-point aménagé sans pesticide et économe en eau.

Il s'agit du giratoire de Boisseron, au nord de Lunel.



250 Français diabétiques portent une pompe à insuline implantée.

L'entreprise américaine Medtronic veut arrêter sa production.